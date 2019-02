Els Heinsalu: kontserdi sõnum oli ilus ja arusaadav, aga kahjuks jäid detailid valusalt kriipima

Vabariigi aastapäeva kontsert oli armas ning presidendi kõne hea, isegi kui kummaski ei olnud mu meelest midagi erilist ning mõlemad olid ehk veidike liiga lihtsad. Aga võib-olla nii oligi õige. Presidendi kõne ja sellele järgnev kontsert vabariigi aastapäeval, mida kantakse üle teles ja raadios, peakski ju olema arusaadav kõigile kuulajatele ning kõnetama kõiki eestimaalasi.

Mida leidsin sealt mina, noor (see tähendab tegelikult keskealine) Eesti teadlane ja lapsevanem?

Alustades kontserdist, siis ma olin alguses üsna jahmatanud, et üks põlvkond oli puudu. Olid vanavanemad, pensioniealised õpetajad ning olid lapsed; puudusid lapsevanemad, noored ja keskealised õpetajad. Kus siis nemad on? Miks nemad on välja jäetud?

Seda küll, et Eesti õpetajaskond vananeb, aga mõni noor ja keskealine õpetaja on koolides ikka olemas. Ja mis puutub igapäevaellu, siis kas tegelikult ka tegelevad tänapäeval lastega põhiliselt vanavanemad või pigem siiski lapsevanemad? Pensioniiga nihkub ju muudkui edasi, suurem osa vanavanematest käivad tööl, tihti elatakse ka üksteisest kaugel... Kairi Kasearu ja Kadri Rootalu uuring «Lapse väärtus ja põlvkondadevahelised suhted» (2011) kinnitab pigem sellist pilti.

Miks kujutati noori ja keskealisi räuskajatena, nina nutitelefonis ringi tormajate ja portfellidega vehkijatena, lapsevanemaid mullas sonkivate laste peale minestajatena? Jah, meie hulgas on kindlasti ka selliseid, aga selliseid on igal ajal olnud (kui nutitelefonid välja jätta muidugi). Jah, meil on kiire ja meil on liiga palju tööd, aga me anname endast siiski parima, et olla head lapsevanemad, et leida aega oma perede jaoks. Erinevad uuringud kinnitavad, et tänapäeva isad tegelevad oma lastega rohkem kui kunagi varem. Ning tänu pesumasinatele ja tänu sellele, et poest on erinevalt sellest ajast, mil näiteks mina laps olin, võimalik ikkagi igal ajal praktiliselt kõike saada, siis erutuvad tänapäeva lapsevanemad igasuguste plekkide ja aukude peale minu meelest pigem vähem kui mõnikümmend aastat tagasi. Ja ega tegelikult meeldiks meile palju rahulikum elu, kui see vaid oleks võimalik.

Miks kujutati noori ja keskealisi räuskajatena, nina nutitelefonis ringi tormajate ja portfellidega vehkijatena, lapsevanemaid mullas sonkivate laste peale minestajatena?

Nii et kontserdi sõnum oli ju ilus ja arusaadav, aga kahjuks jäid detailid (ning mitte väikesed) valusalt kriipima. Mida, miks ning mis õigusega meile ette heidetakse?

Ning veidi jäi kriipima ka see, et presidendi kõnes mainiti teadlasi – õigemini teaduskonkurentsi – ainult ühe korra.