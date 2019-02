Tanel Toom: hetkel ei ole magamisega jõudnud tegeleda

Kui palju te olete saanud viimastel öödel magada?

Ma väga palju ei ole jõudnud. Äkki, see tuleb millalgi järgmisel nädalal. Praegu on film väljas ja väga palju kohtumisi on olnud ning linastusi, kus ma olen ise kohal käinud. Hetkel jah, ei ole selle magamisega jõudnud tegeleda.

Kelle kriitikat te kõige rohkem kartsite?

Kõige rohkem endal näitlejate. Nemad on mulle väga-väga olulised ja nemad on need, kes on ekraanil teistele vaatamiseks. Neil endil on ennast väga raske alati vaadata, et neil ei oleks halba tunnet, millised nad on ja mida nad teevad ekraanil- see oli mulle kõige olulisem, mida arvavad mu näitlejad sellest.

Mida nad siis ütlesid?

Tagasiside on olnud väga positiivne. Mul läks õnneks!

Kui palju olete pidanud intervjuusid andma ja kas olete keeldunud ka?

Ikka olen pidanud neid siin andma omajagu. Noh, keelduda on siin raske, kui ilusti küsitakse, siis ikka tuleb ju anda.

Kas oli hirm ka, et EV 100-ks film valmis ei saa?

Ei no seda hirmu, selles mõttes, et filmiga läheb alati kiirustamiseks ja ega meil siin sellist varianti polnud, et ei jõua valmis. Mis me siis oleks rahvale öelnud? Meil oli ikakgi nii planeeritud, küll napilt, et jõuame õigeks ajaks valmis.

Mis saab edasi Vargamäest ja nendest hoonetest?

Vargamäe seisab seal püsti ning selleks on isegi loodud eraldi MTÜ. Hetkel ei ole plaani seda maha lammutada ja loodetavasti seal hakkavad toimuma üritused. Rõuge vald hoolitseb selle koha eest.

Mida te arvate presidendi kõnest?

Presidendi kõnega on esimest korda, kui ma olen sellel üritusel kohal ja näen kõne live'is. Mul oli nii suur imestus, et kui palju selles ühes kõnes oli- nii palju teemasid ja kõike. Tegelikult imestasin selle üle! Ja see kõik oli sisukas ka. Kuidas on võimalik ühte kõnesse nii palju panna!

Mis oli kõige olulisem valupunkt teile?