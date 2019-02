Kaja Kallas: mingid traditsioonid peavad jääma

Presidendi kõnes oli seevastu palju asju, mille üle mõelda. Kallas ütleb, et kõne sõnum on poliitikutele vahetult enne valimisi väga oluline.

Kuidas võiks vabariigi aastapäeva tähistamine tulevikus Reformierakonna esimehe sõnul muutuda? Kaja leiab, et loomulikult võib tulla juurde uusi elemente, aga alati on olulised ka mingid traditsioonid, mis peavad jääma. «Naudime ilusat muusikat ja kultuuri, mis meil on. See võiks kindlasti jääda aastast aastasse,» sõnas Kallas.