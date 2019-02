Kelly Sildaru sõnas, et talle väga meeldis vabariigi aastapäeva kontsert ja presidendi kõne. Kellyt tabas tore äratundmisrõõm, kui laval võis suusatajat näha.

Kas Kelly Sildaru meelest kõnetab kontsert noori ja kas noored peaksid süvenema, mida tahetakse öelda? «Ma arvan, et telefonidega koht oli päris mõtlemapanev, et kuidas ühiskond on praegu,» sõnas neiu.