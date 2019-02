Kadri Simson: presidendi kõne ajal oli hirm ja seda oli valus kuulata

«Ma arvan, et kontserdi puhul oli kõige armsam see, et olid Eesti kõige armastatumad vanema põlvkonna näitlejad koos väikeste lastega ja nii vanaemalikult ja vanaisalikult hoidsid neid lapsi,» kommenteeris Simson kontserti. «Põlvkondade vaheline koostöö on alati armas vaadata,» ütles naine.