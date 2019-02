Kontsertetenduse arvustus. Klassikaline ja näppu viibutav

Harrast-pidulikku meeleolu pitseeris lõpulaul, Gustav Ernesaksa ja Lydia Koidula «Mu isamaa on minu arm», see eestlaste mitteametlik hümn on kõlanud viimase üheteistkümne aasta kontsertetenduste kulminatsioonis rohkem kui pooltel kordadel.

Ja andku Helgi Sallo mulle andeks, aga teda Estonia laval nähes ei elustunud tema rollid koduteatris, vaid Morna linna aukodanik Alma Peterson. Jah, tänavusel kontsertetendusel oli ka viide eestlaste teisele tüvitekstile, Tammsaare-väärilisele igavesele kraavikaevamisele ehk «Õnne 13-le».

Vabariigi aastapäeva kontsert FOTO: FOTO: Sander Ilvest

Kui kontserdi esimene pool võis mõjuda liialt tumedana, muusikaliselt lausa ähvardavana – ikka see igipõline Eesti Vabariigi sünnipäeva pidude komistuskivi või lausa needus –, siis lõpetati helgelt. Meil on lootust! Parkettide peal kõndima õppinud täiskasvanud tulid musta mullaga mängivate laste juurde ja ühiselt istutati peenar lõhnavaid rohelisi taimi täis. Külm talv asendus kevadega. Sõbralikku ühistegevust saatis perekond Johansoni laul «Tuhat tänu».

Võrreldes viimaste aastatega oli tänavune kontsertetendus vähem mänguline, mõjudes kohati piduliku aktusena (mis on siiski miinus!). Kogu lavaline tegevus oli pühendatud ühele eesmärgile – täiskasvanud vaatajate südametunnistusele koputamisele.

Lavastaja Hendrik Toompere jr kontsertlavastuse idee oli lihtne – jälgedes, mida me jätame, kõnnivad tulevikus meie lapsed. «Enamasti näitame head eeskuju, kuid on ka neid jälgi, mille me tahaks ära pühkida. Paraku, kui öelda lapsele: «Käitu minu sõnade, mitte tegude järgi», õpivad nad lihtsalt seda lauset kasutama, kui midagi valesti teevad,» selgitas Toompere jr lavastust tutvustavas tekstis.

Lavastaja küsib, mis saaks vabariigi aastapäeval olla olulisem, kui mõelda selle peale, millise riigi ja millise maailma me oma lastele pärandame?

Toompere jutule on keeruline vastu vaielda, eriti aastal 2019, mil on saanud aina selgemaks, kui suure ökoloogilise katastroofi äärel me oma planeediga asume, aga võib-olla valis lavastaja oma mure või mõtte jagamiseks liiga puust ja punaseks lahenduse(d).

Vabariigi aastapäeva kontsert FOTO: FOTO: Sander Ilvest

Vabariigi aastapäeva kontsert FOTO: FOTO: Sander Ilvest

Kui väikeseid lapsi õpetasid hinnatud eksperdid (Tiiu Randviir, Leelo Tungal, Olav Ehala, Ester Pajusoo), oli see koolipapalik kontrolliv hoiak isegi armas, samuti mõjus mõnusalt, almalikult Helgi Sallo käsk «Nüüd kallistage!», kui ta omavahel tülli pööranud lumekoristajaid lepitada soovis.

Aga kui Tõnu Kark (Enn Võrgu ja Martin Lipu «Eesti lipp» teose uusversioonis) palub ninatargal poisikesel rääkida «nii, nagu me kodus õppisime», siis räägib «lapselaps» seda, mida ta on kodus kuulnud ­– sinine tuleb siniseks vihastamisest, isehakanud sinivereliste sigadused aga muudavad maa mustaks, ja et üks suur must masendus on kõige keskel, musta valgeks rääkimisest tuleb valge –, ja tulemus pole mitte kriipivalt valus, vaid plakatlik.