Galerii: sajad tartlased austasid Toomemäel Eesti lippu

Sõnavõttudega esinesid Tartu linnapea Urmas Klaas, Tartumaa omavalitsuste liidu juhatuse esimees Rain Sangernebo, EELK Tartu praostkonna praost, Peetri koguduse õpetaja Ants Tooming, Tartu linnakirjanik Vahur Afanasjev ja Eesti Üliõpilaste Seltsi abiesimees Kevin Kanarbik.

Linnapea Klaas toonitas oma kõnes, et lipp tähetornis räägib julgusest, aga räägib ka julgeolekust, sest Eesti Vabariigi sünnipäeval on tähtis meenutada kõiki meie rahvuskaaslasi ja sõpru, kes on andud elu iseseisva Eesti Vabariigi eest.

Klaas meenutas president Lennart Meri sõnu Balti kaitsekolledži avamisel Tartus: julgeolek on kallis kaup ja julgeolekut ei ole kunagi liiga palju. «Hoidkem neid sõnu meeles ja hinnakem neid mehi ja naisi, kes seisavad Eesti vabaduse kaitsel, meie liitlasi ja väärtustagem neid sõprus- ja liitlassuhteid,» ütles Klaas.

Tartu linnakirjanik Vahur Afanasjev rõhutas aga oma sõnavõtus, et on küsimusi, kus ei tohiks lähtuda «ismidest» ega poliitilistest või isiklikest eelistustest. Ta ise tõi näiteks, et põhimõttelise ateistina annetas ta eile õhtul Eesti laulupeokiriku, Tartu Maarja kiriku taastamiseks 50 eurot.

«See 1941. aastal punaste poolt hävitatud kirik oli eestlaste koostöö ja koosmeele näide, oma praegusel tornita kujul on aga sõjast ja võõrast impeeriumist jäänud haav. Maarja kirik on Eesti asi ja Tartu asi,» ütles Afanasjev. «Loodan, et kõige tähtsamates otsustes suudame vastuoludest üle olla, et püsiks Eesti riik, eesti keel ja eesti rahvas.»