Peaminister Ratas: peame endalt täie tõsidusega küsima, millises Eestis me tahame elada

«Head sõbrad! Homme (täna - toim.) tähistame me oma armsa Eesti Vabariigi 101. aastapäeva. See on kõigi eestimaalaste pidupäev – igas külas, vallas ja linnas, aga ka laias ilmas, kuhu elutee on meid viinud. Hoiame ikka Eestit oma südames ning anname endast kõik, et meie vaba riigi järgmine sajand oleks ilus ja südamlik.