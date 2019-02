Pühapäeva eri: kuidas tähistada oma kodumaa sünnipäeva?

Eesti Vabariigi sünniks loetakse 24. veebruari 1918. aastal, sellel päeval tähistame oma riigi iseseisvuspäeva. Miks just see päev? Aga just sellel päeval avaldati Tallinnas «Manifest kõigile Eestimaa rahvastele», milles kuulutati välja sõltumatu ja demokraatlik Eesti Vabariik. Puhka Eestis annab nõu, kuidas oma kodumaa sünnipäeva vääriliselt tähistada.