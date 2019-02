Rektor Toomas Asser vabariigi aastapäeva aktusel: õpetajate järelkasvust sõltub kõik

Tartu ülikooli rektor Toomas Asser tõi oma kõnes välja kaks suurt väljakutset, millega ülikool silmitsi seisab.

«Esimene on meie kohustus olla ülikoolina kohal mitte ainult Tartus ja Tallinnas, vaid riigi tasakaalus arengu tagamiseks kogu Eestis. Eesti edu püsimisest rääkides hakkab teiseks võtmeküsimuseks saama meie õpetajate järelkasvu teema. Julgen öelda, et sellest sõltub kõik,» ütles Asser.

Rektor Asseri kõne täismahus.

Austatud linnapea, head ülikoolipere liikmed!

Meie riigi suurejooneline juubeliaasta on möödas. See oli ilus ja ülev aasta, mis ühendas, äratas üles ja pani märkama seda, mida meil on põhjust väärtustada – seda, mille pärast võime edasi sammuda püstise pea ja sirge seljaga. See aasta pani meid aga ka mõtlema, mida teha selleks, et meie ühiskonna tugitalad peaksid vankumatult vastu veel aastasadu.

Tartu ülikoolis jätkub juubelimeeleolu veel peaaegu aastaks. Saja-aastaseks saav rahvusülikool – mis on kahtlemata üks ühiskonna tugitala – pidutseb, ja selle peo tipphetk saabub sügisel. Ka peomeeleolus kokku saades pole kohatu rääkida sellest, kuidas me saame rahvusülikoolina täita meile pandud kohust toetada kogu Eesti ühiskonna arengut.

On kaks asja, millele tahan selle taustal rõhku panna. Esimene on meie kohustus olla ülikoolina kohal mitte ainult Tartus ja Tallinnas, vaid riigi tasakaalus arengu tagamiseks kogu Eestis. Eesti edu püsimisest rääkides hakkab teiseks võtmeküsimuseks saama meie õpetajate järelkasvu teema. Julgen öelda, et sellest sõltub kõik.

Käisime rektoraadiga läinud nädalal meie Narva kolledžis ning läheme kindlasti ka Viljandisse, Pärnusse ja Tallinna. Kohalikke olusid võime sadade kilomeetrite kauguselt üksnes püüda mõista, aga neid saab koos kõigi varjunditega tunnetada ainult kohapeal olles. Nii oli ka Narvas.

Narva inimesed on liiga palju pidanud leppima ja kohanema sellega, et mõni nende jaoks elutähtis asutus sulgeb uksed. Seepärast on nende kartus Narva kolledži püsimise pärast arusaadav. On nii ülikooli, riigi kui ka omavalitsuste kohus öelda selgelt välja, et meil on kolledžeid vaja ning et me leiame üheskoos võimalused, kuidas veelgi tugevdada ülikooli regionaalpoliitilist tuge.

Piirkond on elujõuline siis, kui seal on suuri ja püsivaid tööandjaid, kelle juures on ametis sadu või tuhandeid töötajaid. Siis on seal ka lasteaiad ja apteegid, pangakontorid ja teatrid. Kui riik toetab idufirmasid, tuuleparke või neljarealist maanteed, on see tubli tegevus, aga siiski mitte investeering Eesti rahva kestmisse ja ühiskonna tasakaalustatud arengusse.