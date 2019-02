Mida presidendi vastuvõtul pakutakse?

Enne peoõhtut presidendi kantselei peakokk Taigo Lepik vabariigi aastapäeva vastuvõtu toidukaarti täienisti ei ava – las see jääb külalistele üllatuseks, nagu varasematelgi aastatel on tavaks olnud. Küll aga lubab ta üle oma õla sinna pisut sisse piiluda, andes aimu tänavuse valiku olulisematest märksõnadest.

Mõistagi polnud kokkadel tarvis inspiratsiooni kaugelt otsida, sest seda pakub Eesti nagu alati. Liudadele on kogutud maitseid üle kogu maa ja ka peakokad-kondiitrid, kes tuhandete kaupa peokülalistele tikuvõileibu vihuvad, tulevad kokku riigi eri nurkadest. Suupistemenüü saab Lepiku sõnul olema justkui risti-rästi rännak läbi Eesti, kus iga peakokk astub mööda oma maitserada ja on teenäitajaks noortele kokkadele – tänavu kuuluvad kõigi peakokkade meeskondadesse ka kutsekoolide kokaõpilased Olustverest, Kehtnast, Kuressaarest ja Viljandist Haapsalu, Pärnu, Tartu, Valga, Sillamäe ja Narvani välja. Nende kõrval saavad näpuosavust näidata ka aasta koka ja noorkoka võistluse parimad.

Iga kokk on tõstnud aukohale oma kodukandi maitsenüansid ja kohalikud toidutootjad-talunikud, püüdes seejuures anda sõnaõigust just väiketegijatele. Näiteks Pärnu kokad panevad lauale vimmakala, mis Lepiku sõnul on haruldus ja mida ta presidendi vastuvõtul pole seni näinud.