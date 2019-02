Rimi kokk: vabariigi sünnipäeva uhke kolmekäiguline õhtusöök

«Tänapäeval pole pereliikmetel kombeks enam nii palju omavahel näost näkku suhelda kui aastakümneid tagasi või teha koos toredaid asju: suhtlus on kolinud sotsiaalmeediasse ning paras segaja on ka televiisor,» rääkis Jörgen Kohal. «Mina soovitan sel aastal lülitada juba hommikul nutiseadmed välja ning veeta perega üks tore päev. Mõned tunnid enne presidendi kõnet aga võiks kogu pere kolida kööki ja asuda valmistama ühte korralikku eestipärast õhtusööki väikse vimkaga, milleks on pirnikook.»

Jörgen Kohali peolaud on järgmine: eelroaks täidetud leivakorvid, pearoaks rohelise kattega seakaela karbonaad praekartuli ja hautatud kapsaga ning magustoiduks midagi veidi teistsugust — ameeriklaste lemmik pirnikook. «Esmalt soovitan üle vaadata kõik retseptid ja panna kirja, mis on juba kodus olemas ja mida võib veel vaja minna. Kui kõik vajalik on valmis pandud, võib asuda kokkama! Kuna kõige kauem läheb aega pirnikoogiga, siis tuleks alustada pirnide tükeldamisest. Nii kaua, kui suuremad lapsed pirne lõiguvad, võib ema hakata koogitäidise jaoks pruunistama suhkrut ning isa panna hapukapsa podisema, millele võiks mõnusama maitse andmiseks lisada õunamahla. Kõige pisemad on kindlasti tublid leivakorvide kaunistajad–täitjad, kuhu võiks teha vanemate abiga näiteks sulajuustu ja suitsuskumbria segu. Või siis hoopis küüslaugu–juustu täidise. Usun, et pole rõõmsamat algust vabariigi sünnipäevale, kui kogu pere on koos: kindlasti maitsevad ka toidud hoopis paremini, kui igaüks on neisse oma panuse andnud!»