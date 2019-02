Marimo disainer Mariliis Pikkar räägib presidendiballi silmapaistvatest kleitidest

Mariliis sõnab, et kõige eredamalt on talle presidendiballilt meelde jäänud Marimo enda kleidid, üks eelmisest aastast Katre Aasa seljas, ning teine aastast 2016, Katriin Jüriska seljas. «Mõlema puhul teeb asja meeldejäävaks just kleitide valmimisprotsessi lugu ning see, et nad jäid ka eri meediaväljaannetele silma,» sõnab Mariliis.